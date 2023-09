[atelier] Drag King Butoh La Maison des métallos Paris, 1 décembre 2023, Paris.

Le vendredi 01 décembre 2023

de 14h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

durée 5h

tarifs 5, 9 ou 12€ (au choix, sans conditions)

sur réservation

À travers la déconstruction des privilèges sociaux associés aux masculinités, l’objectif de l’atelier est de redistribuer l’espace, le pouvoir, et la joie politique aux femmes. Une traversée des corps genrés bien au-delà du travestissement, envisagée comme un espace de liberté et d’empowerment !

Si la danse Butoh et le Drag King semblent nés dans des espaces différents, ils ont en commun la résistance aux formes normatives.

La proposition de réunir ces deux disciplines est venue d’un constat simple : c’est à travers la déconstruction du corps dansant que le Butoh prend ses inspirations les plus profondes et à l’explosion des codes de la masculinité et de la féminité que la mascarade de genre prend-perd tout son sens.

Véritable catharsis de la construction sociale du genre qu’hommes et femmes vivent, subissent, reproduisent et, enfin, déconstruisent, cet atelier Butoh-King s’adresse avant tout aux femmes souhaitant expérimenter l’usage différentiel du corps, de l’espace public et des privilèges sociaux associés à la masculinité.

Bien au-delà du travestissement, le King devient un outil politique puissant permettant aux femmes d’expérimenter le pouvoir de la masculinité dans l’espace public et la société en général à travers « la mascarade des genres ».

La danse Butoh fonde le principe du travail corporel de l’atelier en explorant les paysages intérieurs et extérieurs. Le butoh, plus qu’une danse, est un prétexte à la métamorphose, et les outils développés permettent de travailler en profondeur et d’amener progressivement à une conscience augmentée de ses possibilités de transformation.

Nul besoin d’être déjà danseuse ou comédienne, chacune peut et doit danser avec le corps qu’elle a, car ce corps regorge d’attitudes, de mouvements, de mémoire, de sensibilité dans lesquelles chacune doit puiser comme dans un trésor.

Le Drag King, en trant que pratique politique, prendra ensuite le relai, pour une mise en commun des expériences, un partage de techniques de résistance, et des savoirs liés aux questions de genre.

La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

Contact : https://www.maisondesmetallos.paris/atelier-drag-king-butoh +33142002520 reservation@maisondesmetallos.paris https://www.facebook.com/maisondesmetallos/ https://maisondesmetallos-billetterie.mapado.com/event/262081-atelier-drag-king-butoh

SolangeLELONG MOULIERE