Atelier doux nuages La Cabane Villeneuve-sur-Lot, vendredi 23 février 2024.

Atelier doux nuages La Cabane Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Expérience sensorielle, par le son et le toucher fabrication d’un nuage en collage de tissus, accompagnée par des comptines et de la guitare.

Jusqu’à 5 ans.

Jusqu'à 5 ans.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 10:30:00

fin : 2024-02-23 11:30:00

La Cabane 52 Rue des Girondins

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine heuresvagabondes@gmail.com

