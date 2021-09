Châtellerault Le 4 Châtellerault Châtellerault, Vienne Atelier “Doublage de film” Le 4 Châtellerault Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Le 4 Châtellerault, le mercredi 15 décembre à 13:30

Création de doublage et de bruitage, à partir d’un extrait vidéo. L’objectif de l’activité est de recréer tout l’environnement sonore et musical, ainsi que les dialogues d’une vidéo sélectionnée. L’activité permet aux jeunes participants de comprendre l’envers du décor de l’audiovisuel, en mélangeant l’enregistrement audio et l’écriture de texte.

Création de doublage et de bruitage, à partir d'un extrait vidéo Le 4 Châtellerault 4 rue Aimé Rasseteau Châtellerault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-15T13:30:00 2021-12-15T17:30:00

