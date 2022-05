Atelier doublage, 1 juin 2022, .

Atelier doublage

2022-06-01 15:40:00 – 2022-06-01 16:20:00

EUR 0 0 La Maison Carrée propose une initiation au doublage de films et dessins animés en occitan et en fraçais, avec Ligams et Conta’m dans le cadre de la course relais La Passem.

4 séances d’ateliers vous sont proposés sur inscription.

A partir de 10 ans.

