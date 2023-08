Visite commentée des restaurations en cours de l’atelier dorure Atelier dorure Annie Gaudin Saint-Chamas, 16 septembre 2023, Saint-Chamas.

Au cours de la visite, vous pourrez découvrir les restaurations en cours de deux statues de Vierge à l’Enfant.

Les différentes étapes vous seront expliquées par Annie Gaudin, doreuse-ornemaniste.

Atelier dorure Annie Gaudin 516 Chemin du Polygone 13250 Saint-Chamas Saint-Chamas 13250 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 33 0(6) 32 71 46 81 https://anniegaudin-dorure.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100009603822549;https://www.linkedin.com/in/annie-gaudin-364b7a222/;https://www.instagram.com/anniegaudin13/;https://anniegaudin-dorure.fr/evenement-atelier-dorure-restauration-meubles-anciens/ L’atelier dorure d’Annie Gaudin est mitoyen avec la résidence principale, et mitoyen avec un espace boisé classé. L’atelier restaure les bois dorés et travaille les feuilles d’or, d’argent et de cuivre sur tous les supports : bois, métal, verre, papier, résine….

L’atelier propose aussi des initiations et des perfectionnements à la dorure. L’atelier dorure est en rez-de-chaussée et dispose d’un grand parking.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

