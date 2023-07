Atelier d’initiation à la dorure Atelier dorure Annie Gaudin Saint-Chamas, 15 septembre 2023, Saint-Chamas.

Atelier d’initiation à la dorure Vendredi 15 septembre, 09h00, 14h00 Atelier dorure Annie Gaudin Les ateliers auront lieu sur inscription. Tout le matériel est fourni. Les classes pourront être divisées en deux groupes si + de 15 élèves. L’atelier dure environ 1h. Le tarif préférentiel est de 2€ par élève.

A toi de dorer.

L’atelier dorure d’Annie Gaudin a une grande expérience de la médiation culturelle avec tous les publics.

Après une courte visite de l’atelier, les élèves apprendront à poser des feuilles de cuivre façon or sur un sujet qu’ils auront choisi, et repartiront avec.

Atelier dorure Annie Gaudin 516 Chemin du Polygone 13250 Saint-Chamas Saint-Chamas 13250 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 33 0(6) 32 71 46 81 https://anniegaudin-dorure.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100009603822549;https://www.linkedin.com/in/annie-gaudin-364b7a222/;https://www.instagram.com/anniegaudin13/;https://anniegaudin-dorure.fr/evenement-atelier-dorure-restauration-meubles-anciens/ [{« type »: « phone », « value »: « 0632714681 »}, {« type »: « email », « value »: « anniegaudin995@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://anniegaudin-dorure.fr/contact-atelier-dorure-annie-gaudin/ »}] L’atelier dorure d’Annie Gaudin est mitoyen avec la résidence principale, et mitoyen avec un espace boisé classé. L’atelier restaure les bois dorés et travaille les feuilles d’or, d’argent et de cuivre sur tous les supports : bois, métal, verre, papier, résine….

L’atelier propose aussi des initiations et des perfectionnements à la dorure. L’atelier dorure est en rez-de-chaussée et dispose d’un grand parking.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T09:00:00+02:00 – 2023-09-15T11:00:00+02:00

2023-09-15T14:00:00+02:00 – 2023-09-15T16:00:00+02:00

Atelier dorure Annie Gaudin