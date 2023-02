Atelier d’orpaillage : cherchez des paillettes d’or dans le sable de nos gravières ! Benfeld Benfeld Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin Benfeld EUR Cherchez des paillettes d’or dans le sable de nos gravières !

Alain Steinmetz, orpailleur passionné, vous invite à découvrir cette très ancienne activité liée à la vie des pêcheurs des bords du Rhin. Il vous faudra tamiser bien du sable pour découvrir quelques paillettes….

