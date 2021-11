Genève Musée Barbier-Mueller Genève Atelier d’origami Musée Barbier-Mueller Genève Catégorie d’évènement: Genève

du mercredi 22 décembre au mercredi 29 décembre à Musée Barbier-Mueller

L’origami développe la précision des gestes, l’observation, la mémoire et le sens de la décoration. Les petits (à partir de 8 ans) et les grands pourront bénéficier de l’expérience de Can Godoy-Nguyen qui les aidera à transformer une simple feuille de papier en un sampan (bateau), un oiseau, une grenouille, une étoile.

Réservation obligatoire : www.barbier-mueller.ch/boutique/ Prix: frs 12.-/ frs 8.- (Amis du musée). Activité tous publics, dès 8 ans. Pass sanitaire et pièce d’identité obligatoires.

Can Godoy-Nguyen se fera un plaisir de vous accompagner dans la réalisation de créations en papier inspirées des motifs des tambours de Dông Son présentés actuellement au Musée Barbier-Mueller. Musée Barbier-Mueller Rue Jean-Calvin 10, 1204 Genève Genève Cité

