Atelier d’origami au musée Barbier-Mueller Musée Barbier-Mueller, 22 décembre 2021, Genève.

Atelier d’origami au musée Barbier-Mueller

du mercredi 22 décembre au mercredi 5 janvier 2022 à Musée Barbier-Mueller

L’origami est un art du pliage du papier qui transforme une simple feuille de papier en objets, animaux, fleurs de toutes formes et couleurs. Activité intergénérationnelle par excellence, il développe la précision des gestes, l’observation, la mémoire et le sens de la décoration par la confection de jolis objets. Can Godoy-Nguyen, passionnée d’origami, se réjouit de de vous montrer comment réaliser un sampan, des oiseaux, des grenouilles, des étoiles à 10 et 12 branches qui vous rappelleront certainement les décorations des tambours de Dông Son. ### Informations pratiques [Mercredi 22 décembre](https://www.barbier-mueller.ch/boutique/billetterie/mercredi-22-decembre-atelier-dorigami/) et [mercredi 5 janvier](https://www.barbier-mueller.ch/boutique/billetterie/mercredi-5-janvier-atelier-dorigami/) de 15h à 16h30 Durée de l’animation : 1h30 Pour tous publics dès 8 ans révolus (Les enfants de 6 à 7 ans seront accompagnés d’un-e adulte.) Tarif plein : 12.-frs / Tarif réduit : 8.-frs (Amis du Musée Barbier-Mueller) Max. 10 participant-e-s, réservation obligatoire Certificat covid obligatoire pour toutes personnes dès 16 ans.

Normal: CHF 12.- / Réduit: CHF 8.-

Atelier d’origami, les mercredis 22 décembre 2021 et 5 janvier 2022 à 15h au musée Barbier-Mueller, tous publics dès 8 ans

Musée Barbier-Mueller Rue Jean-CALVIN 10, 1204 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-22T15:00:00 2021-12-22T16:30:00;2022-01-05T15:00:00 2022-01-05T16:30:00