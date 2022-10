ATELIER DOIGTS D’OGRESSE

ATELIER DOIGTS D’OGRESSE, 5 novembre 2022, . ATELIER DOIGTS D’OGRESSE



2022-11-05 – 2022-11-05 Rien de mieux qu’une bonne recette du Moyen Âge pour savourer Halloween.

Les plus jeunes découvriront la légende effrayante qui entoure cette recette médiévale et réaliseront eux-mêmes leurs biscuits de la Frousse. Atelier 6-12 ans. La semaine de la Frousse se poursuit avec un atelier pour les petits fantômes et les grands vampires ! dernière mise à jour : 2022-10-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville