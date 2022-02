Atelier d’oenologie & dégustations en BIO Cadaujac, 27 juin 2022, Cadaujac.

Atelier d’oenologie & dégustations en BIO Chemin de la Matole Château Bardins Cadaujac

2022-06-27 15:00:00 – 2022-08-29 Chemin de la Matole Château Bardins

Cadaujac Gironde Cadaujac

Je vous accueille au Château Bardins, propriété familiale en culture BIO en AOC Pessac-Léognan. Technicienne du vin, je commence la visite par un petit tour dans les vignes, tant la qualité des raisins influe sur le goût du vin. Ensuite nous rejoignons les caves, et déroulons les procédés de fabrication des vins blancs secs et rouges. Enfin place à la dégustation ! Par un atelier du goût d’abord, pour reconnaitre des odeurs et des saveurs du vin, puis cap sur les vins en faisant des dégustations comparatives et à l’aveugle. A petit pas, vous vous immergez dans les assemblages des vins de Bordeaux. Une activité aussi riche qu’agréable !

+33 6 45 22 28 27

Pascale Larroche

Chemin de la Matole Château Bardins Cadaujac

dernière mise à jour : 2022-02-15 par