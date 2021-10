Bergerac Bergerac Bergerac, Dordogne Atelier d’occitan pour initiés Bergerac Bergerac Catégories d’évènement: Bergerac

Dordogne

Atelier d’occitan pour initiés Bergerac, 11 novembre 2021, Bergerac. Atelier d’occitan pour initiés 2021-11-11 18:00:00 – 2021-11-11 Ancienne école Romain Rolland 3 rue Saint Jâmes

Bergerac Dordogne Bergerac Après les aléas sanitaires qui nous ont privés du plaisir de cultiver notre langue d’Òc, nous relançons nos ateliers de langue et culture occitanes.

Les associations occitanes du bergeracois, La Calandreta Bel Solelh, Les Abeilles Bergeracoises, Les Cigales Forcelaises et Los Amics de la lenga d’òc, se sont concertées pour offrir une proposition cohérente d’ateliers de langue occitane. Atelier pour ceux qui ont déjà des notions d’occitan, organisé par Les Abeilles Bergeracoises dans ses locaux, ancienne école Romain Rolland (rue du Collège), à 17h15 le jeudi. Première séance le jeudi 11 novembre 2021. Après les aléas sanitaires qui nous ont privés du plaisir de cultiver notre langue d’Òc, nous relançons nos ateliers de langue et culture occitanes.

Détails Catégories d’évènement: Bergerac, Dordogne Autres Lieu Bergerac Adresse Ancienne école Romain Rolland 3 rue Saint Jâmes Ville Bergerac lieuville 44.85154#0.48205