Bergerac Dordogne Après les aléas sanitaires qui nous ont privés du plaisir de cultiver notre langue d’Òc, nous relançons nos ateliers de langue et culture occitanes.

Les associations occitanes du bergeracois, La Calandreta Bel Solelh, Les Abeilles Bergeracoises, Les Cigales Forcelaises et Los Amics de la lenga d’òc, se sont concertées pour offrir une proposition cohérente d’ateliers de langue occitane. Atelier pour les débutants, à la Calandreta, espace Charpak à Bergerac, le mercredi à partir de 18h avec la participation de Los Amics de la Lenga d’Òc a Brageirac. Première séance le mercredi 10 novembre 2021. +33 6 84 17 12 11 Après les aléas sanitaires qui nous ont privés du plaisir de cultiver notre langue d’Òc, nous relançons nos ateliers de langue et culture occitanes.

