ATELIER D’OCCITAN GASCON MJC Saint-Gaudens, vendredi 18 octobre 2024.

ATELIER D’OCCITAN GASCON

MJC 1 Boulevard Charles de Gaulle Saint-Gaudens Haute-Garonne

Animé par Matiu Fauré !

Atelier convivial basé sur la discussion, le jeu et des exercices permettant de pratiquer le gascon de manière ludique et active, tout en (re)découvrant une culture insoupçonnée.

Alternance découverte et explication de la langue et oralité pure.

Organisation M.J.C. du Saint-Gaudinois en partenariat avec Eth Ostau Comengés. 130130 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-18 17:30:00

fin : 2024-10-18 19:30:00

