Monswiller Bas-Rhin Monswiller Zwei propose un rencontre conviviale mensuelle, le dernier lundi de chaque mois. Au programme ce lundi : Le DÉODORANT : un produit de base et très efficace (contient du bicarbonate). Un atelier ZWEI, c’est aussi un temps de rencontre, d’échange, de partage d’info. Il est possible de repartir avec plus qu’un pot de déodorant. Un surplus vous sera demandé de 3€ par pot supplémentaire. Dans ce cas, merci de me l’indiquer au préalable afin de prévoir au mieux les quantités. Sur inscription – places limitées. Accueil dès 19 h 15 +33 6 85 88 01 21 Zwei propose un rencontre conviviale mensuelle, le dernier lundi de chaque mois. Au programme ce lundi : Le DÉODORANT : un produit de base et très efficace (contient du bicarbonate). Un atelier ZWEI, c’est aussi un temps de rencontre, d’échange, de partage d’info. Il est possible de repartir avec plus qu’un pot de déodorant. Un surplus vous sera demandé de 3€ par pot supplémentaire. Dans ce cas, merci de me l’indiquer au préalable afin de prévoir au mieux les quantités. dernière mise à jour : 2021-08-23 par

