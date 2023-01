Atelier « Do It Yourself » Tous au jardin ! Soustons Soustons Catégories d’Évènement: Landes

Landes EUR 25 25 Le printemps arrive, il est temps de semer ses graines et redonner une vie à son jardin ! Viens fabriquer tout ce dont tu as besoin dans notre Fablab.

L’Etabli organise un atelier de fabrication d’accessoires de jardin.

Dans une ambiance conviviale et ludique, viens personnaliser ton tablier de jardinier, fabriquer un nichoir ou encore tes pancartes pour identifier tes semis. Tu découvriras notre découpeuse laser, notre imprimante textile et d’autres méthodes de fabrication et personnalisation, ainsi que l’univers d’un Fab Lab.

Cet atelier sera l’occasion de révéler en toi la fibre créative et ton esprit “maker” !

Goûter offert !

Inscriptions par tel ou sms ou par email à contact@letabli.net

