2022-11-25 – 2022-11-25 Atelier « Do It Yourself » par la Tricyclerie du Midi – Semaine Européenne de Réduction des Déchets

Vendredi 25 Novembre – 14h30/16h30

Confection de tawashi, trapilho : réemploi de textiles usagés.

Nombre de places limité. Sur inscription Médiathèque Saint-Exupéry

44, avenue de l’étang du Grec

34250 Palavas-Les-Flots

Tél. : 04 67 50 42 49

Tél. : 04 67 50 42 49

