Atelier Do It Yourself Médiathèque Espace Jacques Demy, 29 décembre 2021, Nantes.

Horaire : 14:00

Gratuit : oui
À partir de 12 ans
Sur inscription à bm-centre-actionculturelle@mairie-nantes.fr

Bullet journal
Pour débuter l'année 2022 avec une organisation du tonnerre et un esprit libéré, nous vous aidons à créer l'agenda qui vous ressemble, que vous soyez à l'école, salarié ou à la retraite. Vous pouvez apporter votre carnet et vos crayons préférés.

Médiathèque Espace Jacques Demy
24 Quai de la Fosse
Centre-ville Nantes 44000

