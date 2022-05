ATELIER DO IT YOUR FRITES Lens Lens Catégorie d’évènement: Lens

ATELIER DO IT YOUR FRITES Lens, 7 juin 2022, Lens. ATELIER DO IT YOUR FRITES 105 rue Jean Létienne Lens

105 rue Jean Létienne Lens 62300 Lens Doris a créé une institution lensoise, la friterie Lens Frites installée à l’époque sur le parvis de la gare, une aventure qu’elle poursuit désormais avec son fils, Fred, à la Loco.

C’est là qu’ont lieu nos « cours de frites », en compagnie de Doris, la « madame Frite » de Lens. Elle vous ouvre les portes de la cuisine de la Loco, pour vous dévoiler toutes ses astuces et réaliser avec vous, pas à pas, la recette de ses frites fraîches, de la pomme de terre à la dégustation. Découvrez l’art de la frite avec une véritable spécialiste, comprenez tous les secrets pour obtenir une belle frite dorée et croustillante et apprendre à faire de vraies frites de friterie, aussi bonnes que celles de votre Mamie ! info@tourisme-lenslievin.fr +33 3 21 67 66 66 https://www.billetweb.fr/do-it-your-frites Doris a créé une institution lensoise, la friterie Lens Frites installée à l’époque sur le parvis de la gare, une aventure qu’elle poursuit désormais avec son fils, Fred, à la Loco.

