ATELIER DO-IN ADULTE Sérignan, 11 avril 2022, Sérignan.

ATELIER DO-IN ADULTE Sérignan

2022-04-11 15:00:00 – 2022-04-11 16:00:00

Sérignan Hérault

Le Do-In (méthode d’auto-massage venue d’Asie) nous permet de faire circuler notre énergie au mieux et donc de bénéficier d’une vitalité et d’un moral renforcé (le toucher y compris prodigué par soi-même, redonne l’estime de soi) et d’avoir une action sur les douleurs du quotidien.

Benoît vous guide pendant cet atelier pour vous permettre ensuite de reproduire chez vous le protocole effectué.

La pratique s’adapte à vous, donc aucune contrainte d’âge ou de condition physique.

Venez avec des vêtements amples et confortables et, si vous avez, un tapis de gym (possibilité de tapis sur place).

Réservation et inscription à l’Office de Tourisme Béziers Méditerranée.

Sérignan

