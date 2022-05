ATELIER DJEMBÉ & APÉRO AUX ORPELLIÈRES, 2 juillet 2022, .

ATELIER DJEMBÉ & APÉRO AUX ORPELLIÈRES

2022-07-02 18:00:00 – 2022-07-02 20:00:00

Isabelle et François (Deeplight) vous proposent un atelier-apéro de djembés pour partir à la découverte des rythmes traditionnels de Guinée.

Pas besoin de savoir jouer du djembé pour participer, il suffit de vouloir s’amuser. Une première partie de l’atelier sera destinée à la découverte de l’instrument et de ses sonorités avec des jeux rythmiques. Ensuite nous voyagerons au travers d’un morceau traditionnel afin de pouvoir en jouer un extrait tous ensemble.

Au programme :

* Soyiribomba le 6 juillet et le 27 août ;

* Koro le 23 juillet et le 13 Août ;

* Baga Giné le 30 Juillet et le 20 Août.

Chaque atelier djembé sera suivi du le verre de l’amitié.

Inscription et réservation obligatoire à l’Office de Tourisme de Béziers.

Public : à partir de 16 ans (pour les plus jeunes, avoir déjà participé à un atelier du vendredi).

Isabelle et François vous proposent un atelier-apéro de djembés pour partir à la découverte des rythmes traditionnels de Guinée. Pas besoin de savoir jouer du djembé pour participer, il suffit de vouloir s’amuser.

Atelier suivi du verre de l’amitié.

Public : à partir de 16 ans (pour les plus jeunes, avoir déjà participé à un atelier du vendredi).

Isabelle et François (Deeplight) vous proposent un atelier-apéro de djembés pour partir à la découverte des rythmes traditionnels de Guinée.

Pas besoin de savoir jouer du djembé pour participer, il suffit de vouloir s’amuser. Une première partie de l’atelier sera destinée à la découverte de l’instrument et de ses sonorités avec des jeux rythmiques. Ensuite nous voyagerons au travers d’un morceau traditionnel afin de pouvoir en jouer un extrait tous ensemble.

Au programme :

* Soyiribomba le 6 juillet et le 27 août ;

* Koro le 23 juillet et le 13 Août ;

* Baga Giné le 30 Juillet et le 20 Août.

Chaque atelier djembé sera suivi du le verre de l’amitié.

Inscription et réservation obligatoire à l’Office de Tourisme de Béziers.

Public : à partir de 16 ans (pour les plus jeunes, avoir déjà participé à un atelier du vendredi).

dernière mise à jour : 2022-03-25 par