Volvic

Du papier à la pierre de lave Atelier Diynamik et Filhouette, 31 mars 2023, Volvic. Du papier à la pierre de lave 31 mars – 2 avril Atelier Diynamik et Filhouette Formée à l’émaillage sur pierre de lave à l’Imapec à Volvic, elle a l’idée d’associer deux matières que tout oppose : le papier et la pierre pour créer des pièces poétiques (luminaires, tableaux, soliflores, mobiles…). Sur la pierre, Coline joue avec les couleurs des émaux pour retrouver les mêmes effets que l’aquarelle puis elle intègre des photos et dessins pour les figer dans la lave.

Elle vous invite dans son atelier pour découvrir son univers, l’observer travailler et répondre à vos questions sur la pierre de lave et l’émaillage. Vous pourrez aussi vous initier à la lave émaillée de 14h à 16h du vendredi au dimanche.

Sur réservation au 06 72 66 75 45, limité à 4 places / heure. 20 euros par personne. À partir de 7 ans Atelier Diynamik et Filhouette 30 rue Basse 63530 Volvic Volvic 63530 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.diynamik.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/filhouette »}, {« type »: « link », « value »: « https://instagram.com/filhouette »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T16:00:00+02:00 – 2023-03-31T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 Lave émaillée Arts du papier Filhouette

