ATELIER DIY UPCYCLING LUMINAIRE RUE RANGOLI, 9 avril 2022, Paris 6.

Le samedi 09 avril 2022

de 15h00 à 18h00

. payant

Venez apprendre à fabriquer une lampe colorée à partir de déchets plastique du quotidien et repartez avec un objet unique. le 9 avril de 15h à 18h dans notre boutique Rue Rangoli.

Ce stage permettra de recycler une partie du plastique utilisé quotidiennement en apprenant à faire une lampe, un objet de décoration joyeux, pour le salon, la chambre d’enfant, la cuisine.

Le plastique envahit nos vies : on le retrouve dans la mer, dans la campagne, et à l’intérieur des êtres vivants. Chacun de nous, par an, absorbe sans le savoir l’équivalent d’une carte de crédit ! La production de plastique continue d’augmenter malgré les alertes.

Nous n’en recyclons que 5% .

Apportez le plastique et le fer blanc que vous avez chez vous, que vous n’avez pas encore jeté ou qui est au fond de vos placards et dont les couleurs vous plaisent. Il y en aura aussi à disposition à l’atelier

Choisir des couleurs, des matières, des transparences, des brillances diverses et variées. Imagination permise et recommandée dans les matériaux et l’assemblage ! chacun peut apporter des choses auxquelles personnes d’autre n’a pensé, et assembler d’une autre façon.

Dans la cuisine :

Bouteille d’eau, de jus de fruits, de couleurs couvercles de pots de confitures, couvercle de boite de conserves, de boites de chicoré en plastique, boite plastique de crème glacée, Tupperware, Bouchon de flacon d’épice, Bouchon de bouteilles

Dans le placard des produits ménagers :

Bouteilles de produit de la maison, de lessive liquide, d’adoucissant, d’entretien

Dans la salle de bains :

Flacons de produit de beauté : shampoing, gel douche, couvercle de pot de crème, de gel…

Dans la chambre d’enfant :

Vieux jouets en plastique, (Legos, figurines, jouets de bac à sable, ballons…)

Dans le placard du bricolage :

Bidons de couleur

Sur le bureau :

Chemises en plastique colorée, Trousse à crayons

Cet atelier sera animé par Marianne Pascal, artiste plasticienne qui expose à Paris et anime régulièrement des stages.

RUE RANGOLI 74, RUE DU CHERCHE MIDi 75006 Paris 6

Contact : https://www.rue-rangoli.com/atelier-diy-upcycling-luminaire-avril-xml-434_463_479-1255.html 0771701422 contact@rue-rangoli.com https://www.facebook.com/RueRangoli1

rue rangoli Création Luminaire upcycling