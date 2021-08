Guyancourt Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines - Maison de l'étudiant Martan Pan Guyancourt, Yvelines Atelier DIY upcycling – éponge Tawashi Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines – Maison de l’étudiant Martan Pan Guyancourt Catégories d’évènement: Guyancourt

Le Tawashi est une éponge réutilisable originaire du japon, que nous fabriquerons à partir de trapilho. Un simple cadre en bois et quelques clous nous permettront de tisser l’éponge. Vous repartirez bien sûr avec votre éponge. **Tarif** étudiant : 3 euros personnel : 5 euros [S’inscrire ici](https://www.billetweb.fr/atelier-diy-eponge-tawashi) **Contact** Service culturel des étudiants et des personnels 1, allée de l’astronomie 78280 Guyancourt 01 39 25 52 44 [[service.culturel@uvsq.fr](mailto:service.culturel@uvsq.fr)](mailto:service.culturel@uvsq.fr) [Avec Institut d’études culturelles et internationales (IECI)](https://www.ieci.uvsq.fr/)

Étudiant : 3€ – Personnel : 5€

Avec l’UVSQ, venez découvrir et fabriquer vous-même une éponge tawashi dans un esprit zéro déchet ! Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines – Maison de l’étudiant Martan Pan 1 allée de l’Astronomie – Guyancourt Guyancourt Yvelines

