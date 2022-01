ATELIER DIY TAWASHI « FABRIQUE TON ÉPONGE ZÉRO DÉCHET » Mamers Mamers Catégories d’évènement: Mamers

Sarthe

ATELIER DIY TAWASHI « FABRIQUE TON ÉPONGE ZÉRO DÉCHET » Mamers, 28 janvier 2022, Mamers. ATELIER DIY TAWASHI « FABRIQUE TON ÉPONGE ZÉRO DÉCHET » Ressourcerie Recup&co 90 rue Charles Granger Mamers

2022-01-28 14:00:00 – 2022-01-28 15:30:00 Ressourcerie Recup&co 90 rue Charles Granger

Mamers Sarthe D’origine japonaise, apprenez à confectionner une éponge lavable et écologique, à partir de tissu de récupération.

pour les enfants à partir de 10ans et les adultes.

sur réservation au 06 51 99 83 05

participation libre Ressourcerie Recup&co 90 rue Charles Granger Mamers

