Atelier DIY : shampoing solide Seignosse, 14 avril 2022, Seignosse.

Atelier DIY : shampoing solide La Baïne, le courant du vrac 683 avenue de Larrigan Z.A Larrigan Seignosse

2022-04-14 11:00:00 – 2022-04-14 12:00:00 La Baïne, le courant du vrac 683 avenue de Larrigan Z.A Larrigan

Seignosse Landes

EUR 25 25 Atelier Do It Yourself : Atelier Shampoing solide “Sur mesure”

Lors de cet atelier avec “Olea and Sana”, vous serez guidés dans la formulation de votre shampoing solide adapté à vos besoins et envies.

Un large choix d’ingrédients vous sera proposé, vous serez accompagnés à chaque étape de la fabrication de votre shampoing solide.

Horaires : 11h à 12h.

Tarif : 25€.

Nombre de places limité.

Lieu : Epicerie Bio – La Baïne, le courant du vrac (683 avenue de Larrigan, ZA Larrigan, Seignosse)

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme.

Atelier Do It Yourself : Atelier Shampoing solide “Sur mesure”

Lors de cet atelier avec “Olea and Sana”, vous serez guidés dans la formulation de votre shampoing solide adapté à vos besoins et envies.

Un large choix d’ingrédients vous sera proposé, vous serez accompagnés à chaque étape de la fabrication de votre shampoing solide.

Horaires : 11h à 12h.

Tarif : 25€.

Nombre de places limité.

Lieu : Epicerie Bio – La Baïne, le courant du vrac (683 avenue de Larrigan, ZA Larrigan, Seignosse)

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme.

+33 5 58 43 32 15

Atelier Do It Yourself : Atelier Shampoing solide “Sur mesure”

Lors de cet atelier avec “Olea and Sana”, vous serez guidés dans la formulation de votre shampoing solide adapté à vos besoins et envies.

Un large choix d’ingrédients vous sera proposé, vous serez accompagnés à chaque étape de la fabrication de votre shampoing solide.

Horaires : 11h à 12h.

Tarif : 25€.

Nombre de places limité.

Lieu : Epicerie Bio – La Baïne, le courant du vrac (683 avenue de Larrigan, ZA Larrigan, Seignosse)

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme.

olea ad sana

La Baïne, le courant du vrac 683 avenue de Larrigan Z.A Larrigan Seignosse

dernière mise à jour : 2022-03-04 par