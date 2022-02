Atelier DIY : savon personnalisé Matour Matour Catégories d’évènement: Matour

Saône-et-Loire

Atelier DIY : savon personnalisé Matour, 2 juillet 2022, Matour.

2022-07-02 – 2022-07-02 Manoir du Parc Maison des Patrimoines

Matour Saône-et-Loire 20 20 EUR Fabrication de savon personnalisé sur une base de savon à l’huile d’olive, que nous allons améliorer.

lheuredefaireensemble@outlook.fr https://heuredefaireensemble.wixsite.com/website

Manoir du Parc Maison des Patrimoines Matour

