Atelier DIY : réalisez votre carnet Bibliothèque Valeyre, 25 mars 2023, Paris. Le samedi 25 mars 2023

de 15h00 à 17h00

. gratuit

Venez en famille réaliser un carnet personnalisé ! Avec le matériel fourni par la bibliothèque, vous confectionnerez un carnet de A à Z avec une couverture en tissu Bibliothèque Valeyre 24 rue Marguerite de Rochechouart 75009 Paris Contact : 01 42 85 27 56 bibliotheque.valeyre@paris.fr

