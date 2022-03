Atelier DIY : produits ménagers Saint-Paul-la-Roche, 26 mars 2022, Saint-Paul-la-Roche.

Atelier DIY : produits ménagers La Petite lande Sud Atelier de Bélène Saint-Paul-la-Roche

2022-03-26 14:00:00 – 2022-03-26 16:00:00 La Petite lande Sud Atelier de Bélène

Saint-Paul-la-Roche Dordogne Saint-Paul-la-Roche

EUR 40 L’idée de contrôler la composition de vos produits ménagers en choisissant les ingrédients adaptés à vos besoins et votre éthique vous intéresse ?

C’est ce que nous je vous propose dans cet atelier accessibles aux ado et adultes.

Je vous accueil dans mon laboratoire pour vous apprendre à réaliser vos produits ménagers, 100% naturels dans une ambiance conviviale, créative et ludique !

+33 6 84 16 81 62

l’Atelier de Bélène

La Petite lande Sud Atelier de Bélène Saint-Paul-la-Roche

