Atelier DIY pour enfants : savons fous Seignosse, 27 avril 2022, Seignosse.

Atelier DIY pour enfants : savons fous La Baïne, le courant du vrac 683 avenue de Larrigan Z.A Larrigan Seignosse

2022-04-27 10:30:00 – 2022-04-27 12:30:00 La Baïne, le courant du vrac 683 avenue de Larrigan Z.A Larrigan

Seignosse Landes

EUR 19 19 Atelier Do It Yourself pour enfants à partir de 7 ans : les savons fous

Avec “Les ateliers de Sarah”, joue au chimiste en créant tes propres savons.

Horaires : 10h30 à 12h30.

Tarif : 19€.

Nombre de places limité.

Lieu : Epicerie Bio – La Baïne, le courant du vrac (683 avenue de Larrigan, ZA Larrigan, Seignosse)

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme.

+33 5 58 43 32 15

Mrdidg sur Pixabay

