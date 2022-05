Atelier DIY origami

2022-05-21 – 2022-05-21 C’est en regardant un reportage sur la grue du Japon que Marie-Catherine Andro a découvert l’art de l’origami et toute la symbolique autour de ce magnifique oiseau.

Une fois assimilé le solfège de l’origami, elle a ensuite commencé à créer des objets décoratifs puis des bijoux, en choisissant toujours ses papiers avec soin : les KATAZOME (imprimés au pochoir), l’UNRYU (fibres de mûrier), l’ASARAKUSUI (chanvre), le MIZUTAMASHI (motifs en dentelle), etc… Le temps d’une séance, Marie-Catherine propose d’initier le public à l’art de l’origami en créant avec eux des suspensions de grues ou d’autres modèles.

Sur inscription. Public familial.

