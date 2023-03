Atelier DIY : musique de fête Médiathèque du Clocher Verquières Verquières Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône Verquières Atelier DIY : musique de fête à la Médiathèque du Clocher.

Le carnaval de l’école se prépare. Nous proposons aux enfants de construire un instrument de musique à partir d’éléments récupérés.



Places limitées. Sur inscription avant le 21 Mars.

