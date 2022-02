Atelier DIY Melle Melle Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Atelier DIY Bêta Lab 5 Rue du Bourgneuf Melle

2022-06-25 10:00:00 – 2022-06-25 12:00:00

Atelier DIY par les Ateliers de la Simplicité 1 samedi par mois à Melle pour apprendre à faire soi-même vos cosmétiques, vos produits d'entretien, vos cadeaux de Noël Chaque dernier samedi du mois au Bêta Lab à Melle de 10h à 12h

Apprendre à fabriquer 2 ou 3 produits

Repartir avec les produits fabriqués et les recettes 25 juin thème à choisir par les abonnés Sur inscription 05 17 30 17 82

atelier.simplicite@gmail.com

atelier.simplicite@gmail.com +33 5 17 30 17 82 Atelier DIY par les Ateliers de la Simplicité 1 samedi par mois à Melle pour apprendre à faire soi-même vos cosmétiques, vos produits d’entretien, vos cadeaux de Noël Chaque dernier samedi du mois au Bêta Lab à Melle de 10h à 12h

Apprendre à fabriquer 2 ou 3 produits

Repartir avec les produits fabriqués et les recettes 25 juin thème à choisir par les abonnés Sur inscription 05 17 30 17 82

atelier.simplicite@gmail.com Pixabay

Bêta Lab 5 Rue du Bourgneuf Melle

