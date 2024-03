Atelier DIY macramé « Tenture décorative » Jardin d’Une Figue dans le Poirier Girmont-Val-d’Ajol, samedi 1 juin 2024.

Atelier DIY macramé « Tenture décorative » Atelier macramé avec Salomette les petites mains : le sens du toucher sera à l’honneur avec la création d’une petite tenture décorative en mêlant plusieurs éléments, bois, coton de différentes factur… Samedi 1 juin, 10h00, 14h00 Jardin d’Une Figue dans le Poirier Sur inscription et réservation. 6 places maximum par session (10h-12h ou 14h-16h), accessible à partir de 12 ans. Atelier macramé seul : 30€/personne comprenant seulement l’entrée au jardin ou Atelier + PASS journée (visites et animations) : 45€/personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T16:00:00+02:00

Atelier macramé avec Salomette les petites mains : le sens du toucher sera à l’honneur avec la création d’une petite tenture décorative en mêlant plusieurs éléments, bois, coton de différentes factures, pourquoi pas quelques éléments végétaux.

Jardin d’Une Figue dans le Poirier 11 les envers 88340 Girmont Val d’Ajol Girmont-Val-d’Ajol 88340 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 0610424492 »}, {« type »: « link », « value »: « https://unefiguedanslepoirier.sumupstore.com/article/rendez-vous-aux-jardins-2024 »}, {« type »: « link », « value »: « https://unefiguedanslepoirier.sumupstore.com/article/ateliers-diy-2024 »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/salomette.petites.mains »}] Découvrez comment Permaculture rime avec Biodiversité! Venez rencontrer des jardiniers d’Une Figue dans le Poirier qui veillent à l’équilibre écologique d’une jungle comestible à 640m d’altitude. Parking visiteurs

©Salomette les Petites Mains