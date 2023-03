Atelier DIY loisir Lieu-dit Truelle Chantelle Chantelle Catégories d’Évènement: Allier

2023-03-09 18:00:00 – 2023-03-09 20:00:00

Allier Chantelle Quel bonheur de créer de ses doigts!

Macramé, fabrications de film fraicheur, lingettes ou cotons réutilisables, bouillottes naturelles et plein d’autres objets respectueux de notre planète, il suffit d’annoncer la couleur 1 semaine à l’avance minimum! +33 6 50 96 26 86 https://fabrique-nature.fr/home/ateliers2023/ Lieu-dit Truelle Le Moulin de Chantelle Chantelle

