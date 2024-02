Atelier DIY lessive au naturel Maison des Patrimoines Matour, samedi 16 mars 2024.

Atelier DIY lessive au naturel Maison des Patrimoines Matour Saône-et-Loire

Au cours de cet atelier, vous découvrirez et apprendrez à réaliser différentes techniques pour produire vous mêmes votre lessive naturelle, pour prendre soin des peaux et des vêtements de toute la famille, dans un esprit durable, zéro déchet, respectueux de l’environnement et de la santé.

A la fin de l’atelier, vous repartirez avec votre production du jour, afin de tester votre lessive par vous même et de vous faire votre propre opinion sur son efficacité ! 20 20 EUR.

Début : 2024-03-16 14:00:00

fin : 2024-03-16 16:00:00

Maison des Patrimoines 11 rue de la Clayette

Matour 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lheuredefaireensemble@outlook.fr

