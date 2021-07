Chambray-lès-Tours Le Drive du Bon Sens - 35 rue des Frères Lumières Chambray-lès-Tours, Indre-et-Loire Atelier DIY Le Drive du Bon Sens – 35 rue des Frères Lumières Chambray-lès-Tours Catégories d’évènement: Chambray-lès-Tours

Indre-et-Loire

Atelier DIY Le Drive du Bon Sens – 35 rue des Frères Lumières, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Chambray-lès-Tours. Atelier DIY

Le Drive du Bon Sens – 35 rue des Frères Lumières, le samedi 17 juillet à 14:30

Vous pourrez également échanger sur les trucs et astuces pour continuer à réduire vos déchets, en profitant d’un moment de convivialité. C’est aussi l’occasion de découvrir, si vous ne le connaissez pas encore, le Drive du Bon Sens et son épicerie. [[https://ledrivedubonsens.fr/](https://ledrivedubonsens.fr/)](https://ledrivedubonsens.fr/) Horaires sous réserve Venez apprendre à fabriquer vos produits ménagers en toute simplicité. Le Drive du Bon Sens – 35 rue des Frères Lumières 37170 Chambray-les-Tours Chambray-lès-Tours Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-17T14:30:00 2021-07-17T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Chambray-lès-Tours, Indre-et-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Le Drive du Bon Sens - 35 rue des Frères Lumières Adresse 37170 Chambray-les-Tours Ville Chambray-lès-Tours lieuville Le Drive du Bon Sens - 35 rue des Frères Lumières Chambray-lès-Tours

Évènements liés