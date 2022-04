Atelier DIY : fabrication d’une huile sèche scintillante, 28 avril 2022, .

Atelier DIY : fabrication d’une huile sèche scintillante

2022-04-28 – 2022-04-28

EUR 25 25 Atelier Do It Yourself : Atelier huile sèche scintillante “summer time”.

Lors de cet atelier avec “Olea and Sana”, venez préparer votre huile de soin spéciale “Summer Time” et faites voyager vos sens au soleil.

Horaires : 11h à 12h.

Tarif : 25€.

Nombre de places limité.

Lieu : Epicerie Bio – La Baïne, le courant du vrac (683 avenue de Larrigan, ZA Larrigan, Seignosse)

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme.

olea ad sana

