Genillé salle des associations Genillé, Indre-et-Loire Atelier DIY – Décorations extérieures en bois pour Noël salle des associations Genillé Catégories d’évènement: Genillé

Indre-et-Loire

Atelier DIY – Décorations extérieures en bois pour Noël salle des associations, 13 novembre 2021, Genillé. Atelier DIY – Décorations extérieures en bois pour Noël

salle des associations, le samedi 13 novembre à 15:00

Vous avez envie de décorations de Noël zéro déchet mais vous ne savez pas où en trouver ? Alors venez apprendre à les faire vous-même grâce à notre atelier le samedi 13 novembre, de 15h à 18h à la salle des associations, rue du stade à Genille ! N’oubliez pas d’apporter des morceaux de bois, des accessoires, vos outils ainsi que vos modèles de réalisation. Et surtout pensez à votre pass sanitaire !

Pass sanitaire obligatoire

Venez partager un moment de convivialité et d’échange tout en apprenant à faire vous même des décorations de Noël en bois ! salle des associations rue du stade 37460 GENILLE Genillé La Dominerie Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-13T15:00:00 2021-11-13T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Genillé, Indre-et-Loire Autres Lieu salle des associations Adresse rue du stade 37460 GENILLE Ville Genillé lieuville salle des associations Genillé