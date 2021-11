Genillé salle des associations Genillé, Indre-et-Loire Atelier DIY – Décorations de Noël extérieures en bois et Furoshikis salle des associations Genillé Catégories d’évènement: Genillé

Vous souhaitez passer un Noël zéro déchet mais vous ne savez pas comment faire ? Alors rendez-vous à la salle des associations à Genille le samedi 4 décembre pour apprendre à faire diverses décorations de Noël ainsi que des furoshikis ! N’oubliez pas d’apporter avec vous votre pass sanitaire, des foulards ou du tissu, des bouchons de liège ainsi que vos modèles de réalisation.

Pass sanitaire obligatoire

Venez partager un moment de convivialité et d’échange tout en apprenant à réaliser vos propres décorations de Noël et en vous initiant à la réalisation de furoshikis ! salle des associations rue du stade 37460 GENILLE Genillé La Dominerie Indre-et-Loire

2021-12-04T15:00:00 2021-12-04T18:00:00

