Saône-et-Loire Matour 20 20 EUR Fabrication d’un liniment qui servira de base pour confectionner une crème de jour.

La crème sera légèrement grasse, mais pas trop, pour nourrir au quotidien la peau de toute la famille. lheuredefaireensemble@outlook.fr +33 7 82 29 16 11 https://heuredefaireensemble.wixsite.com/website Manoir du Parc Maison des Patrimoines Matour

