ATELIER DIY – COSMETIQUE ADULTE Bourg-lès-Valence Bourg-lès-Valence Catégories d’évènement: Bourg-lès-Valence

Drôme

ATELIER DIY – COSMETIQUE ADULTE Bourg-lès-Valence, 22 mars 2022, Bourg-lès-Valence. ATELIER DIY – COSMETIQUE ADULTE Devant le manoir 181 route de GENAS Bourg-lès-Valence

2022-03-22 19:00:00 19:00:00 – 2022-03-22 20:00:00 20:00:00 Devant le manoir 181 route de GENAS

Bourg-lès-Valence Drôme Bourg-lès-Valence EUR 20 20 Initiation à la cosmétique naturelle pour apprendre à faire un soin bi-phasé. contact@cecinat.fr +33 6 22 14 18 12 https://www.cecinat.fr/service-page/soin-biphas%C3%A9-visage-1?referral=service_list_widget Devant le manoir 181 route de GENAS Bourg-lès-Valence

dernière mise à jour : 2022-03-09 par

Détails Catégories d’évènement: Bourg-lès-Valence, Drôme Autres Lieu Bourg-lès-Valence Adresse Devant le manoir 181 route de GENAS Ville Bourg-lès-Valence lieuville Devant le manoir 181 route de GENAS Bourg-lès-Valence Departement Drôme

Bourg-lès-Valence Bourg-lès-Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourg-les-valence/

ATELIER DIY – COSMETIQUE ADULTE Bourg-lès-Valence 2022-03-22 was last modified: by ATELIER DIY – COSMETIQUE ADULTE Bourg-lès-Valence Bourg-lès-Valence 22 mars 2022 Bourg-lès-Valence Drôme

Bourg-lès-Valence Drôme