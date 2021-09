Guyancourt Maison de l’étudiant Marta Pan Guyancourt, Yvelines ATELIER DIY à l’UVSQ : miroir en raphia Maison de l’étudiant Marta Pan Guyancourt Catégories d’évènement: Guyancourt

Yvelines

ATELIER DIY à l’UVSQ : miroir en raphia Maison de l’étudiant Marta Pan, 18 novembre 2021, Guyancourt. ATELIER DIY à l’UVSQ : miroir en raphia

Maison de l’étudiant Marta Pan, le jeudi 18 novembre à 18:00

Cette création déco est facile à fabriquer. Et vous repartirez avec votre propre création pour décorer votre intérieur!

Etudiant :: Gratuit / Personnel :: 3€

Venez apprendre à réaliser une décoration murale inspiration bohème avec un miroir et du raphia. Maison de l’étudiant Marta Pan 1, allée de l’astronomie 78280 Guyancourt Guyancourt Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-18T18:00:00 2021-11-18T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Guyancourt, Yvelines Autres Lieu Maison de l’étudiant Marta Pan Adresse 1, allée de l'astronomie 78280 Guyancourt Ville Guyancourt lieuville Maison de l’étudiant Marta Pan Guyancourt