Atelier distillation Verneuil-sur-Indre, 25 juin 2022

Atelier distillation Verneuil-sur-Indre

2022-06-25 – 2022-06-25

Verneuil-sur-Indre Indre-et-Loire Verneuil-sur-Indre

40 EUR Vous découvrirez, au travers d’un atelier, le pouvoir de la distillation, permettant d’extraire la production des huiles essentielles et hydrolats.

Venez savourer une journée d’échappée bienfaisante et magique au jardin, pour une déambulation et partage de mon expérience passionnée de la distillation, et profitez d’un moment convivial d’échanges autour du jardin! Notre production d’hydrolat vous sera offerte dans une petite fiole que vous rapporterez en souvenir de votre initiation.

Notre production vous sera offerte dans une petite fiole que vous rapporterez en souvenir de votre initiation.

julie@lesplantesdemelissane.fr +33 6 08 45 96 22 https://lesplantesdemelissane.fr/

