Atelier Distillation et Aromathérapie Sennevières Sennevières Catégories d’évènement: 37600

Sennevières

Atelier Distillation et Aromathérapie Sennevières, 19 juin 2022, Sennevières. Atelier Distillation et Aromathérapie Sennevières

2022-06-19 – 2022-06-19

Sennevières 37600 Sennevières 95 EUR 95 À travers cet atelier, Julie vous transporte dans l’univers magique de la distillation. Vous découvrirez les hydrolats et les huiles essentielles, apprendrez à les utiliser et vous distillerez des plantes fraîchement cueillies dans le jardin. Une journée autour des sens et du partage de la magie des plantes ! Intervenante : Julie Degans

Durée : Journée complète

Repas inclus : oui

Nombre de personnes : entre 4 et 8 personnes Infos et inscription : https://lacabaneaplantes.com/produit/distillation-et-aromatherapie/ À travers cet atelier, Julie vous transporte dans l’univers magique de la distillation. Une journée autour des sens et du partage de la magie des plantes !

Infos et inscription : https://lacabaneaplantes.com/produit/distillation-et-aromatherapie/ juliette@lacabaneaplantes.com +33 6 50 02 93 63 https://www.lacabaneaplantes.com/ À travers cet atelier, Julie vous transporte dans l’univers magique de la distillation. Vous découvrirez les hydrolats et les huiles essentielles, apprendrez à les utiliser et vous distillerez des plantes fraîchement cueillies dans le jardin. Une journée autour des sens et du partage de la magie des plantes ! Intervenante : Julie Degans

Durée : Journée complète

Repas inclus : oui

Nombre de personnes : entre 4 et 8 personnes Infos et inscription : https://lacabaneaplantes.com/produit/distillation-et-aromatherapie/ Juliette Krier

Sennevières

dernière mise à jour : 2022-05-24 par

Détails Catégories d’évènement: 37600, Sennevières Autres Lieu Sennevières Adresse Ville Sennevières lieuville Sennevières Departement 37600

Sennevières Sennevières 37600 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sennevieres/

Atelier Distillation et Aromathérapie Sennevières 2022-06-19 was last modified: by Atelier Distillation et Aromathérapie Sennevières Sennevières 19 juin 2022 37600 Sennevières

Sennevières 37600