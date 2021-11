Atelier dirigeants les clés pour piloter votre entreprise Espace Entreprises le Tissé, 23 novembre 2021, Montauban-de-Bretagne.

Atelier dirigeants les clés pour piloter votre entreprise

Espace Entreprises le Tissé, le mardi 23 novembre à 08:30

Les communautés de communes de Brocéliande, Saint-Méen Montauban et Montfort vous invitent à un moment de convivialité et d’échange autour de la thématique : “Dirigeants, les clés pour piloter votre entreprise “. Absorbé par le quotidien, à régler les problèmes qui arrivent les uns après les autres, il est parfois difficile pour un dirigeant de se dégager du temps pour prendre de la hauteur. Cet atelier, pragmatique et participatif, aborde le sujet de la prise du recul pour un dirigeant. Pourquoi est-il si important de définir un cap et un plan d’actions pour piloter sereinement son entreprise au quotidien ? Comment, par une stratégie simple et claire, tout entrepreneur peut avoir les clés en main pour accompagner la croissance de sa société et faire face aux défis qu’il doit relever ? Cet atelier sera animé par Guillaume Chevalier, responsable de l’accompagnement des dirigeants au sein du Collectif Tactique.

Atelier gratuit / Inscription obligatoire

Atelier animé par le Collectif Tactique

Espace Entreprises le Tissé 16 rue des Tisserands – ZA la Gautrais Montauban-de-Bretagne Montauban-de-Bretagne Ille-et-Vilaine



