de 15h00 à 17h00

. payant

Aborder le thème de la bande dessinée à la manière des illustrateurs des « Contes drolatiques ». Cet atelier propose la création d’une image fragmentée en trois cases pour aborder le thème de la bande dessinée à la manière des illustrateurs des « Contes drolatiques » en s’inspirant des grandes thématiques du Moyen Âge. Maison de Balzac musée et bibliothèque 47, rue Raynouard 75016 Paris Contact : https://www.billetterie-parismusees.paris.fr/selection/timeslotpass?productId=102004297855>mStepTracking=true 0155744180 https://www.facebook.com/MaisondeBalzac https://www.facebook.com/MaisondeBalzac https://www.billetterie-parismusees.paris.fr/selection/timeslotpass?productId=102004297855>mStepTracking=true

Paul & Gaëtan Brizzi, Futuropolis Paul & Gaëtan Brizzi, « Les Contes drolatiques », Futuropolis

