Atelier d'intercompréhension Université Savoie Mont Blanc Chambéry

Savoie

Atelier d’intercompréhension Université Savoie Mont Blanc, 16 mars 2022, Chambéry. Atelier d’intercompréhension

Université Savoie Mont Blanc, le mercredi 16 mars à 16:00

L’Université Savoie Mont Blanc organise avec ses partenaires du réseau RELIEF (Université du Québec à Trois Rivières et la Haute École Spécialisée de Suisse Occidentale) un atelier d’intercompréhension en langues romanes à partir de la langue française. L’Alliance européenne UNITA, dont l’USMB fait partie, a choisi de développer l’intercompréhension pour faciliter les échanges et les mobilités puisque l’Alliance regroupe 6 universités de 5 pays différents. L’intercompréhension est une méthodologie d’acquisition des langues qui permet d’apprendre rapidement à comprendre plusieurs langues étrangères de la même famille linguistique. L’objectif de l’atelier est donc d’essayer de comprendre les autres langues romanes à partir du français. Pour découvrir l’intercompréhension, regardez la video réalisée par les universités membres d’UNITA : [https://www.youtube.com/watch?v=TPVDWGCJlg4](https://www.youtube.com/watch?v=TPVDWGCJlg4) L’USMB organise avec ses partenaires du réseau RELIEF : l’UQTR (Québec) et la HES-SO (Suisse) un atelier d’intercompréhension en langues romanes à partir de la langue française. Université Savoie Mont Blanc 27 rue Marcoz 73011 Chambéry Chambéry Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-16T16:00:00 2022-03-16T17:30:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2022-03-16T16:00:00 2022-03-16T17:30:00

