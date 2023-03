Autour d’un verre Atelier Dino, 31 mars 2023, Vianne.

Autour d’un verre 31 mars – 2 avril Atelier Dino

Maitre verrier et sculpteur sur verre j’ai installé mon atelier dans l’ancienne gare de la bastide de VIANNE où je contribue à préserver la mémoire de la verrerie qui anima le village durant des décennies.

Je modèle notamment par la technique du soufflage à la canne la matière fluide du verre en fusion et réalise des pièces liées à l’art de la table, des luminaires mais aussi des œuvres uniques à vocation purement décorative.

J’interviens également pour réparer des objets anciens en verre.

La boutique attenante à l’atelier vous permettra d’entrer dans mon univers tout en découvrant les différents outils que j’utilise et en observant le travail de façonnage des pièces.

Je serai avec mon épouse Simona à votre disposition pour vous faire mieux connaître ce matériau, les différentes techniques et méthodes qui permettent de l’apprivoiser. Je proposerai également des démonstrations.

Arrivé au bout de mon chemin professionnel je suis actuellement en recherche d’un successeur. J’espère qu’il sera au rendez-vous mais c’est peut-être la dernière édition des Journées Européennes des Métiers d’Art où vous pourrez apprécier la magie du travail du verre à VIANNE.

Atelier Dino Boulevard de la Gare 47230 VIANNE Vianne 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 07 86 88 80 56 Glass_dino@yahoo.fr https://www.dinoglass.com/ Ancienne gare de la bastide de VIANNE boulevard périphérique à l'enceinte de la bastide. Parking inclus dans l'espace de l'atelier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T09:30:00+02:00 – 2023-03-31T12:00:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:30:00+02:00

Verre Maitre verrier

Dino DIACONESCU