ATELIER D’INITIATON PLANTATION DE PIEDS DE VIGNE Plottes Plottes Catégories d’évènement: PLOTTES

Saône-et-Loire

ATELIER D’INITIATON PLANTATION DE PIEDS DE VIGNE Plottes, 23 avril 2022, Plottes. ATELIER D’INITIATON PLANTATION DE PIEDS DE VIGNE Plottes

2022-04-23 – 2022-04-23

Plottes Saône-et-Loire Plottes 0 EUR Si vous voulez savoir comment planter un pied de vigne, cet atelier est fait pour vous ! Nous vous présenterons le matériel nécessaire ainsi que notre manière de les planter.

Vous pourrez vous-même essayer ! Pour terminer cet atelier vous pourrez déguster les vins du Domaine accompagné de produits locaux.

Dates : SAMEDI 23 AVRIL 2022 à 14h. Tarifs : L’évènement est payant : 5€ par personne

Dans un souci d’organisation , RÉSERVATION OBLIGATOIRE POUR CET ÉVENEMENT

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations ! contact@domaine-debreuille.com https://www.domaine-debreuille.com/ Si vous voulez savoir comment planter un pied de vigne, cet atelier est fait pour vous ! Nous vous présenterons le matériel nécessaire ainsi que notre manière de les planter.

Vous pourrez vous-même essayer ! Pour terminer cet atelier vous pourrez déguster les vins du Domaine accompagné de produits locaux.

Dates : SAMEDI 23 AVRIL 2022 à 14h. Tarifs : L’évènement est payant : 5€ par personne

Dans un souci d’organisation , RÉSERVATION OBLIGATOIRE POUR CET ÉVENEMENT

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations ! Plottes

dernière mise à jour : 2022-04-04 par

Détails Catégories d’évènement: PLOTTES, Saône-et-Loire Autres Lieu Plottes Adresse Ville Plottes lieuville Plottes Departement Saône-et-Loire

Plottes Plottes Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plottes/

ATELIER D’INITIATON PLANTATION DE PIEDS DE VIGNE Plottes 2022-04-23 was last modified: by ATELIER D’INITIATON PLANTATION DE PIEDS DE VIGNE Plottes Plottes 23 avril 2022 Plottes Saône-et-Loire

Plottes Saône-et-Loire